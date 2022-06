di Financial Trend Analysis

Secondo il ministero dell'Industria di Seoul, lo sciopero dei camionisti iniziato lo scorso 7 giugno costerà 1.600 miliardi di won (circa 1,2 miliardi di euro) all'economia della Corea del Sud. E il conto potrebbe salire. La stima è infatti delle perdite complessive per aumotive, siderurgia, petrolchimico e settore del cemento a domenica. Lo sciopero però sta proseguendo, con i camionisti che chiedono una paga più alta a causa dell'aumento dei prezzi del carburante. Domenica il colosso siderurgico Posco ha annunciato che fermerà alcuni dei suoi stabilimenti nel Paese a causa della mancanza di spazio per stoccare i prodotti finiti, che non sono stati spediti a causa dello sciopero.

