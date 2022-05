Bank of Korea (la Banca centrale di Seoul) ha alzato i tassi d'interesse di 25 punti base all'1,75% dopo averli aumentati dello stesso ammontare nei meeting di gennaio e aprile e prima ancora in agosto e novembre 2021 (il precedente intervento, una riduzione di 25 punti base, risaliva al maggio 2020).

di Financial Trend Analysis

Bank of Korea (la Banca centrale di Seoul) ha alzato i tassi d'interesse di 25 punti base all'1,75% dopo averli aumentati dello stesso ammontare nei meeting di gennaio e aprile e prima ancora in agosto e novembre 2021 (il precedente intervento, una riduzione di 25 punti base, risaliva al maggio 2020). La decisione del Monetary Policy Board era attesa: la maggioranza dei 26 economisti che componevano il consensus del Wall Street Journal l'aveva infatti prevista. Bank of Korea ha rivisto al ribasso dal 3,0% al 2,7% la stima di crescita del Pil sudcoreano nel 2022.

(RR - www.ftaonline.com)