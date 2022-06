Secondo quanto comunicato da Statistics Korea (l'ente statistico di Seoul), in maggio il tasso d'inflazione è salito in Corea del Sud al 5,4% annuo dal 4,8% di aprile (4,1% in marzo), attestandosi sui massimi dal 5,6% dell'agosto 2008.

Secondo quanto comunicato da Statistics Korea (l'ente statistico di Seoul), in maggio il tasso d'inflazione è salito in Corea del Sud al 5,4% annuo dal 4,8% di aprile (4,1% in marzo), attestandosi sui massimi dal 5,6% dell'agosto 2008. Il dato, che si confronta con il 5,1% del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal, segna il superamento per il quattordicesimo mese consecutivo del 2% di target d'inflazione della Bank of Korea. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo è invece salito dello 0,7% come in marzo e aprile (0,6% nei precedenti due mesi), contro lo 0,4% atteso dagli economisti.

