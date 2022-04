Coronavirus: in 7 giorni tornano a salire i contagi (+22,7%). In lieve calo le terapie intensive (-3,1%), stabili i ricoveri ordinari (+1,1%). Decessi sopra quota mille (+20,1%). Arranca la quarta dose: copertura solo per 100 mila immunocompromessi (13,1%) e al 2,8% per gli altri fragili. Mascherine al chiuso: follia abbandonare dal 1° maggio

IL MONITORAGGIO DELLA FONDAZIONE GIMBE RILEVA, NELLA SETTIMANA 20-26 APRILE, UN AUMENTO DEI NUOVI CASI (433.321 vs 353.193) IN TUTTE LE REGIONI. SONO 11 LE PROVINCE CON INCIDENZA SUPERIORE A 1.000 CASI PER 100.000 ABITANTI. OCCUPAZIONE DEI POSTI LETTO STABILE IN AREA MEDICA E IN LIEVE CALO NELLE TERAPIE INTENSIVE. AUMENTANO I DECESSI (1.034). L'88,1% DELLA PLATEA HA RICEVUTO ALMENO UNA DOSE DI VACCINO E L'86,5% HA COMPLETATO IL CICLO VACCINALE. 6,89 MILIONI I NON VACCINATI, DI CUI 2,75 MILIONI DI GUARITI PROTETTI SOLO TEMPORANEAMENTE. 1,83 MILIONI CANDIDATI A RICEVERE SUBITO LA TERZA DOSE. TASSO DI COPERTURA QUARTE DOSI NELLE PERSONE IMMUNOCOMPROMESSE AL 13,1% E SOLO 122.041 DOSI SOMMINISTRATE A OVER 80, OSPITI RSA E FRAGILI DELLA FASCIA 60-79 ANNI. CIRCOLAZIONE DEL VIRUS ANCORA MOLTO ELEVATA: RAGIONEVOLE ABOLIRE IL GREEN PASS, MA NON L'OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLCI E NEI LOCALI AL CHIUSO, SPECIE SE AFFOLLATI E/O POCO AERATI.

28 aprile 2022 - Fondazione GIMBE, Bologna

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 20-26 aprile 2022, rispetto alla precedente, un aumento dei nuovi casi (433.321 vs 353.193) e dei decessi (1.034 vs 861). In crescita anche i casi attualmente positivi (1.234.976 vs 1.208.279), le persone in isolamento domiciliare (1.224.239 vs 1.197.643) e i ricoveri con sintomi (10.328 vs 10.214), mentre si confermano in leggero calo le terapie intensive (409 vs 422) .

