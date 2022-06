Coronavirus: si inverte la curva, in 7 giorni netto rialzo dei contagi (+32,1%). Su anche i decessi (+6,1%). Lieve calo dei ricoveri ordinari (-3,3%), scendono le terapie intensive (-16,4%). Terze dosi: quasi 5,4 milioni le persone scoperte. Quarte dosi: copertura al 38,2% per gli immunocompromessi e al 18,1% per gli altri fragili. Prudente continuare ad indossare la mascherina nei locali al chiuso

16 giugno 2022 - Fondazione GIMBE, Bologna

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 8-14 giugno 2022, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (160.751 vs 121.726) e decessi (416 vs 392) . In calo i casi attualmente positivi (603.882 vs 628.977), le persone in isolamento domiciliare (599.500 vs 624.416), i ricoveri con sintomi (4.199 vs 4.342) e le terapie intensive (183 vs 219).

In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

Decessi: 416 (+6,1%), di cui 61 riferiti a periodi precedenti

Terapia intensiva: -36 (-16,4%)

Ricoverati con sintomi: -143 (-3,3%)

Isolamento domiciliare: -24.916 (-4%)

Nuovi casi: 160.751 (+32,1%)

Casi attualmente positivi: -25.095 (-4%)

