Costamp Group (MOLD IM), società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore automotive, comunica di aver ricevuto un ordine di importo pari a circa 12,5 milioni di euro da parte di una primaria casa automobilistica svedese. Le parti in data 8 aprile 2022 hanno sottoscritto un accordo della durata di tre anni, con specifica previsione di integrazione del rapporto contrattuale attraverso inoltro di successivi ordinativi di fornitura con nuovi ordini scritti. Il pacchetto di attrezzature oggetto della commessa iniziale riguarda la fornitura di quattro stampi, con relative attrezzature accessorie e ricambistiche con consegna prevista per i primi due entro il 31 dicembre 2023 e i successivi due entro il 31 dicembre 2024. Marco Corti, Presidente e Amministratore Delegato di Costamp Group: "Questo accordo rappresenta, una grande opportunità di crescita nel business di Giga Tools, a conferma che la linea intrapresa è quella corretta. Gli accordi già sottoscritti ci consentiranno infatti, di adempiere a sempre maggiori richieste di mercato con una accresciuta capacità produttiva per il business dei Giga Tools che si sta mostrando sempre di più strategico. Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti. Charles Darwin"

