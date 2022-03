Costamp Group (MOLD IM), società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore automotive, comunica di aver ricevuto un ordine di importo pari a circa 4,5 milioni di euro da parte di un primario Original Equipment Manufacturer americano.

Costamp Group (MOLD IM), società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore automotive, comunica di aver ricevuto un ordine di importo pari a circa 4,5 milioni di euro da parte di un primario Original Equipment Manufacturer americano. Il pacchetto di attrezzature oggetto della commessa riguarda la fornitura di stampi di pressofusione per un componente automotive, con consegna prevista entro il 31 dicembre 2022. Marco Corti, Presidente e Amministratore Delegato di Costamp Group: "Nonostante il periodo difficile che il mondo sta attraversando, questa commessa ci consente nuove prospettive di crescita sul mercato americano, a conferma della forte valenza strategica del nostro business. A seguito dell'accordo siglato a febbraio con Officina Meccanica di Mara Gianmario & C. siamo inoltre in grado di rispondere alle sempre maggiori richieste di mercato con una accresciuta capacità produttiva per il business dei Giga Tools." Nello specifico la commessa prevede le consegne alla divisione europea della primaria casa automobilistica.

