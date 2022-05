Costamp Real Estate Co.

Costamp Real Estate Co.Stamp S.r.l., con sede legale in Sirone, alla via Giuseppe Verdi n. 6, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Como –Lecco 03223070966 ("Co.Stamp"o "Acquirente"), rende notoagli azionisti di Costamp Real Estate S.p.A.la propria intenzione di avvalersi del Diritto di Acquisto previsto dall'art. 9 dello Statutodi Costamp Real Estate S.p.A. ("Costamp Real Estate"), esercitabile qualora un socio venga a detenere una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale di Costamp Real Estate.

Co.Stamp è titolare di n. 41.368.154 azioni Costamp Real Estate S.p.A.("Azioni"), corrispondenti al 98,25% del capitale sociale. Co.Stamp ha comunicato all'Organo Amministrativo la sua intenzione di esercitare il diritto di acquisto a un prezzo pari a Euro 0,1743 per ciascuna azione Costamp Real Estate ("Corrispettivo"), con effetto dal 7Giugno 2022, e quindi per un corrispettivo complessivo di Euro 120.459 per tutte le Azioni residue. A fronte dell'esercizio del Diritto di Acquisto, i soci obbligati saranno tenuti a trasferire all'Acquirente tutte le loro partecipazioni, a fronte di un prezzo di vendita almeno pari al valore di recesso.

Il prezzo offerto da Co.Stamp risulta almeno pari al valore di recesso determinato da Costamp Real Estate, ai sensi della Relazione sul Valore di Liquidazione ai sensi dell'art. 2437-terdel codice civile resa disponibile, insieme al parere del Collegio Sindacale, presso la sede legale di Costamp Real Estate in Sirone, Via Giuseppe Verdi, n.6, secondo quando richiesto dallo Statuto.

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato da Co.Stamp in data 7 Giugno 2022, a fronte del contestuale trasferimento all'Acquirente della proprietà delle Azioni residue. Al fine di dare corso all'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Acquirente daràconferma all'Emittente dell'avvenuto deposito e della disponibilità diuna somma pari al controvalore complessivo per le Azioni Residue, ossia pari a Euro 120.459, presso Banca di Cambiano 1884. Il trasferimento delle Azioni Residue avrà efficacia in data 7Giugno 2022 e, pertanto, l'Emittente procederà alle conseguenti annotazioni e adempimenti previsti ai sensi di legge.

