Covered Warrant: aggiornamento al 05/02/2024

INTRODUZIONE ANALISI TECNICA DEI PRINCIPALI INDICI

Il gennaio 2024 si conclude con l'accelerazione del "bull market" sugli indici USA. Si vedano le ultime candele verdi sui grafici giornalieri di figura 1 e figura 2, che mostrano la forza del toro a Wall Street. Indici europei a traino degli americani, ma assolutamente senza la stessa "verve" con una debolezza relativa rispetto all'altra parte dell'atlantico, dove le trimestrali sulle "megatech" hanno messo il turbo ai listini, cosa che avevamo anticipato potesse accaderenello scorso articolo.

Di seguito le performance settimanali: +1,11%% FTSEMIB40, -0,27% DAX40, +1,38% S&P500 e +1,27% NASDAQ100. Il nostro FTSE MIB giganteggia sul DAX nella salita settimanale grazie ai bancari che lo compongono, ma lo stesso DAX dovrebbe riprendersi in questa settimana grazie all'effetto USA. Abbiamo puntato nelle scorse settimane più sui recuperi di FTSEMIB e di DAX rispetto agli americani, ma così non è stato, nel senso che gli indici di Wall Street continuano a viaggiare ad altre velocità, per cui in previsione dell'arrivo alla soglia psicologica chiave dei 5.000 punti su S&P500 ci avvantaggiamo con i CALL su questi listini. Male invece la scelta fatta sul Petrolio settimana scorsa, ci ha colto di sorpresa una probabile "trappola per tori" con le quotazioni che falsamente hanno rotto al rialzo la media a 200 giorni per poi rimangiarsi il tutto nelle sedute di giovedì e venerdì sorso, come ci mostra chiaramente figura 4. A questo punto andiamo in copertura sui CW CALL su WTI comprando i PUT e vedendo se il petrolio accelera la ribasso.

Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 2 febbraio 2024 – Fonte Pro Real Time

Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice Nasdaq100 al 2 febbraio 2024 – Fonte Pro Real Time

Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice DAX40 al 2 febbraio 2024 – Fonte Pro Real Time

PRIMO TRADE - STRATEGIA RIALZISTA: BUY CW CALL SU S&P500

Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:

• Covered Warrant su S&P 500 (Price Return) Index | DE000HC4KQ34

• Strike 5.000 punti

• Scadenza 21.06.2024

• Codice di Negoziazione UC4KQ3

• ISIN DE000HC4KQ34

La strategia prevede:

• Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

• Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l'acquisto)

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su CL future continuous su Petrolio WTI al 2 febbraio 2024 – Fonte Pro Real Time

SECONDO TRADE - STRATEGIA RIBASSISTA IN COPERTURA: BUY CW PUT SU PETROLIO

Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:

• Covered Warrant su NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil Future 6/2024 | DE000HD0X1L1

• Strike 75 dollari al barile

• Scadenza 16.05.2024

• Codice di Negoziazione UD0X1L

• ISIN DE000HD0X1L1

La strategia prevede:

• Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report

• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato

• Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l'acquisto)

CONCLUSIONI

Analisi e Grafico Risultati

Il primo mese del 2024 vede il nostro Report al palo in termini di performance: a posizioni chiuse è molto positivo in realtà con l'ultima settimana che si chiude a +3,46%, tuttavia la posizione aperta sul CW CALL sul Petrolio ci sta penalizzando molto, infatti il crollo dell'oro nero nelle ultime sedute della scorsa settimana porta i premi comprati a perdere un 39% e a pesare in negativo proprio per un -3,9% sul portafoglio, il che porta a chiudere gennaio a -1% a livello totale. Nulla di drammatico ci rifaremo ma certo si perdono 5 punti percentuali dalla "lepre" S&P500. Questa settimana oltre ai CW CALL su DAX ancora aperti, così come quelli sul PETROLIO, aggiungiamo i CALL proprio su S&P500 e nel contempo compriamo CW PUT, sempre sul PETROLIO, per coprire la posizione rialzista non più in linea con la trappola dei prezzi sul barile, come detto nell'analisi. Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un'allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.

DISCLAIMER

Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.

AVVERTENZE SU QUESTO REPORT

Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale. Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.