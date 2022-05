Covestro peggiora la guidance 2022 a causa del prolungarsi del lockdown a Shanghai ma anche dell'impennata dei costi di materie prime ed energia e di una ripresa economica globale più debole del previsto. L'ex divisione MaterialScience di Bayer ha comunicato per il primo trimestre profitti netti in crescita da 393 a 416 milioni di euro. Le vendite sono rimbalzate del 41,6% annuo a 4,58 miliardi, a fronte di un ebitda salito dell'8,5% a 806 milioni. Per l'intero esercizio la stima di ebitda è stata però ridotta da 2,5-3,0 a 2,0-2,5 miliardi di euro. Covestro aveva chiuso in rialzo dello 0,29% lunedì a Francoforte, contro la flessione dell'1,13% del Dax. (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

