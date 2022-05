Nel periodo 20 aprile – 3 maggio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,96 (range 0,89– 1,01), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è al di sotto della soglia epidemica ed in calo rispetto alla settimana precedente: Rt=0,84 (0,82-0,87) al 3/5/2022 vs Rt=0,91 (0,88-0,94) al 26/4/2022.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva scende al 3,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 12 maggio) vs il 3,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 5 maggio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 12,6% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 12 maggio) vs 14,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 05 maggio)