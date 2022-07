di Financial Trend Analysis

Vendite sulle banche nel pomeriggio di Piazza Affari. Il comparto del credito conferma la capacità di intercettare i malumori dei mercati e il Ftse Italia Banche perde il 2,54 per cento. A Milano Unicredit cede il 3,04%, Intesa il 2,58%, Bper il 2,43 per cento. Male anche Banco BPM (-1,95%) e Mediobanca (-1,08%). Tra i minori vendite anche su Popolare di Sondrio (-2,17%) mentre MPS recupera uno 0,92% in controtendenza.

