Agevolare l'accesso al credito di tutte realtà sportive del territorio che desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione delle loro attività e all'ammodernamento e all'efficientamento dei loro impianti è l'obiettivo della convenzione che abbiamo sottoscritto con Regione Piemonte e FINPIEMONTE S.P.A. durante il Gran Gala ACES Europe Awards 2022, alla Reggia Venaria di Torino.

L'evento, che ha rappresentato un momento di celebrazione per la Regione Piemonte, prima italiana a ottenere il titolo di European Region of Sport per l'anno 2022, è stato l'occasione per la firma dell'accordo che consentirà di creare un canale di credito da 50 milioni di euro riservato alla sola Regione. Si tratta di un importo che potrà essere richiesto esclusivamente dalle associazioni sportive piemontesi e che, parallelamente all'erogazione dei fondi, comprenderà anche l'affiancamento di professionisti ICS che offriranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti.

La parola d'ordine di questa operazione sarà "sinergia" e prevederà che gli attori coinvolti lavorino, senza sovrapposizioni, per offrire le migliori soluzioni finanziarie disponibili sul mercato, facendo prevalere un proficuo modello di collaborazione e coordinamento. (RV - www.ftaonline.com)

