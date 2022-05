Costco Wholesale ha comunicato giovedì dopo la chiusura di Wall Street risultati relativi al terzo trimestre del suo esercizio segnati da un eps rettificato di 3,17 dollari, contro i 3,04 dollari del consensus di FactSet. Nei tre mesi allo scorso 8 maggio i ricavi sono rimbalzati del 16,3% annuo a 52,60 miliardi di dollari, contro i 51,71 miliardi del consensus di Refinitiv. Costco, che ha dovuto gestire l'impennata dell'inflazione (da una parte trasferendo l'aumento dei costi sui consumatori dall'altra cercando di tenere il prezzo dei carburanti sotto alla media del mercato per attirare traffico), ha registrato una crescita delle vendite a perimetro costante dell'10,8% annuo, contro l'11,8% delle stime di FactSet. Costco scambiava in declino di circa il 2% in after market, dopo avere però chiuso in rally del 5,65% la seduta di giovedì al Nasdaq.

