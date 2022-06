Crolla la valutazione di Klarna, evidenziando la crisi del modello di business del buy-now, pay-later (Bnpl) che in precedenza aveva permesso alla start-up svedese di diventare uno dei maggiori istituti finanziari privati d'Europa. La valutazione di Klarna era passata dai 5,5 miliardi di dollari del giugno 2019 agli oltre 46 miliardi del giugno 2021. In maggio la start-up, sostenuta tra gli altri dalla conglomerata nipponica SoftBank Group (attraverso il suo Vision Fund), ha testato senza successo gli investitori per ottenere nuovi finanziamenti con una valutazione scesa a 25 miliardi. E secondo il Wall Street Journal adesso starebbe trattando addirittura su una base di 15 miliardi. Klarna, attraverso l'omonima app, offre servizi di buy-now-pay-later: gli utenti possono acquistare prodotti online pagando in quattro rate senza interessi e la società guadagna dalle commissioni che applica ai retailer che si appoggiano alla sua piattaforma. Il Bnpl, oltre a essere stato messo in discussione in termini di sostenibilità, registra una sempre maggiore concorrenza: a inizio mese anche Apple aveva presentato il suo servizio Bnpl, l'Apple Pay Later.

(RR - www.ftaonline.com)