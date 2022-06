Netto calo in avvio per il future Eurostoxx 50. Il future cede l'1,7% circa a 3420 punti. A cambiare il sentiment dei mercati, ieri Wall Street era nettamente positiva, con il Nasdaq in rialzo del 2,5%, sono state le dichiarazioni del presidente della Fed di Richmond, Thomas Barkin, secondo il quale la banca centrale deve alzare i tassi con la massima velocità possibile pur preservendo al massimo la salute dell'economia e del sistema finanziario. Oggi Jerome Powell sarà in audizione al Congresso e insisterà probabilmente sulla stessa urgenza di alzare velocemente il costo del denaro. Gli osservatori sono convinti che tanto maggiore sarà la velocità di rialzo dei tassi tanto maggiore sarà il rischio di una recessione. Di questa idea è Christian Nolting di Deutsche Bank International Private Bank, ma anche Goldman Sachs ha rivisto le previsioni sull'economia Usa, alzando il rischio di una recessione già nel prossimo anno dal 15% al 30% e al 48% se si prendono in considerazione i prossimi due anni. Alla base di questo timore c'è la politica monetaria della Fed. Se recessione sarà Goldman si aspetta però che sarà "shallow", poco profonda. Unica buona notizia è che le aspettative di rialzo dei tassi deprimono il prezzo del greggio, uno dei motivi principali del rialzo dell'inflazione: il Wti future quota crolla del 4,5% circa a 104,60 dollari. Il rialzo di ieri del future Eurostoxx 50, spintosi fino a quota 3511 ma con una chiusura di seduta molto più in basso, a 3473, non è bastato ad invertire la tendenza ribassista di breve: la resistenza chiave in questa fase è a 3492, 50% di ritracciamento della seduta di giovedì. Solo con una decisa rottura di quei livelli diverrebbe possibile il test del massimo di giovedì, a 3583, appoggiato sulla trend line rialzista che unisce i minimi di marzo 2020 con quelli di marzo 2022. Al superamento anche di 3583 verrebbe confermata una ritrovata intonazione positiva, almeno di breve termine. Resistenza successiva a 3690, media mobile esponenziale a 50 giorni. La violazione questa mattina di area 3450 rende probabile un nuovo test del minimo di lunedì a 3399, al di sotto del quale i prezzi potrebbero scnedere a testare il supporto a 3320, 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020, livello critico anche in ottica di medio periodo.

