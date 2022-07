Confermando di fatto precedenti indiscrezioni del Wall Street Journal, Klarna ha annunciato di avere chiuso un'altra tornata di finanziamenti per complessivi 800 milioni di dollari da parte di investitori esistenti come Sequoia Capital e Silver Lake, ma anche nuovi come Canada Pension Plan Investment Board (Cppib) e Mubadala Investment Company.

Confermando di fatto precedenti indiscrezioni del Wall Street Journal, Klarna ha annunciato di avere chiuso un'altra tornata di finanziamenti per complessivi 800 milioni di dollari da parte di investitori esistenti come Sequoia Capital e Silver Lake, ma anche nuovi come Canada Pension Plan Investment Board (Cppib) e Mubadala Investment Company. La notizia, però, è che la valutazione della start-up svedese è crollata dell'85% rispetto ai 45,6 miliardi del 2021, quando Klarna aveva ottenuto un'altra iniezione di fondi guidata dalla conglomerata nipponica SoftBank Group (attraverso il suo Vision Fund). L'attuale valutazione è infatti di "appena" 6,7 miliardi di dollari. Klarna, attraverso l'omonima app, offre servizi di buy-now-pay-later: gli utenti possono acquistare prodotti online pagando in quattro rate senza interessi e la società guadagna dalle commissioni che applica ai retailer che si appoggiano alla sua piattaforma. Il Bnpl, oltre a essere stato messo in discussione in termini di sostenibilità, registra una sempre maggiore concorrenza: a inizio giugno anche Apple aveva presentato il suo servizio Bnpl, l'Apple Pay Later.

(RR - www.ftaonline.com)