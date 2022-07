Era prevedibile, considerando i lockdown in Cina, ma il risultato è comunque un duro colpo per Tesla.

di Financial Trend Analysis

Era prevedibile, considerando i lockdown in Cina, ma il risultato è comunque un duro colpo per Tesla. Nel secondo trimestre 2022, infatti, le consegne di vetture elettriche di Tesla sono crollate di quasi il 18% annuo a 254.695 unità. Si chiude così una striscia di record culminata con il rimbalzo del 68% registrato nel primo trimestre, quando le consegne erano state 310.048. Tesla aveva chiuso in rialzo dello 0,45% venerdì al Nasdaq.

