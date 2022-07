Alibaba Group Holding ha chiuso con un crollo del 5,79% a Hong Kong, contribuendo alla perdita del 2,77% dell'Hang Seng. Declini del 2,89% invece per Tencent Holdings e del 3,40% per Ping An Healthcare & Technology. La flessione è arrivata dopo che la principale autorità di regolamentazione del mercato cinese domenica ha annunciato dozzine di multe per violazione delle normative antitrust. Nel mirino sono finite in particolare diverse acquisizioni realizzate proprio da parte di Alibaba e Tencent.

