Alphabet ha toccato un crollo del 4% in after market (la seduta di martedì al Nasdaq si era chiusa già con una netta perdita del 3,59%), dopo che il colosso di Mountain View ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati da profitti netti in declino da 17,93 miliardi, pari a 26,29 dollari per azione, a 16,44 miliardi, e 24,62 dollari, contro i 25,74 dollari del consensus di FactSet. I ricavi sono cresciuti del 23% annuo a 68,01 miliardi, contro i 68,05 miliardi stimati dagli analisti ma sopratutto ben al di sotto del record di 75,33 miliardi del precedente periodo. I ricavi al netto dei costi di acquisizione del traffico (ex-Tac) sono saliti da 45,60 a 56,02 miliardi, contro i 56,10 miliardi del consensus di FactSet. A sostenere il titolo della holding di Google a Wall Street non è bastato neppure l'annuncio di un piano di buyback monstre da 70 miliardi di dollari.

