Dopo il rialzo dell'1,80% registrato mercoledì al Nasdaq, eBay ha sfiorato un crollo del 7% in after market.

Dopo il rialzo dell'1,80% registrato mercoledì al Nasdaq, eBay ha sfiorato un crollo del 7% in after market. A deprimere i corsi del titolo la deludente guidance relativa al secondo trimestre. Nei primi tre mesi dell'anno eBay ha registrato perdite da attività ricorrenti per 1,34 miliardi di dollari (in buona parte sugli investimenti azionari) contro i 641 milioni di utile di un anno prima. Su base rettificata l'eps è sceso da 1,09 a 1,05 dollari, sopra però agli 1,03 dollari del consensus di FactSet. I ricavi sono calati da 2,64 a 2,48 miliardi, contro i 2,46 miliardi attesi. Per l'attuale trimestre eBay prevede ricavi compresi tra 2,35 e 2,40 miliardi di dollari, a fronte di un eps rettificato di 87-91 centesimi (2,54 miliardi e 1,01 dollari rispettivamente il consensus di FactSet).

(RR - www.ftaonline.com)