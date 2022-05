Etsy ha toccato un crollo del 12% in after market (la seduta di mercoledì al Nasdaq si era però chiusa con un rimbalzo dell'8,75%), dopo che l'azienda di e-commerce di Brooklyn (specializzata in prodotti vintage e di artigianato) ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati da un eps rettificato in declino da 1 dollaro a 60 centesimi, contro i 59 centesimi del consensus di Zacks Investment Research.

Etsy ha toccato un crollo del 12% in after market (la seduta di mercoledì al Nasdaq si era però chiusa con un rimbalzo dell'8,75%), dopo che l'azienda di e-commerce di Brooklyn (specializzata in prodotti vintage e di artigianato) ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati da un eps rettificato in declino da 1 dollaro a 60 centesimi, contro i 59 centesimi del consensus di Zacks Investment Research. I ricavi sono invece cresciuti da 551 a 579 milioni di dollari, contro i 576 milioni stimati dagli analisti. Per l'attuale trimestre Etsy prevede ricavi tra 540 e 590 milioni di dollari, contro i 627 milioni del consensus di FactSet. Mentre il Gross merchandise volume (Gmv, che misura il valore di tutte le merci scambiate sulla piattaforma) dovrebbe attestarsi a 2,9-3,2 miliardi di dollari, contro i 3,4 miliardi delle attese di Wall Street.

