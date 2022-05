Fossil Group ha chiuso con un crollo del 4,99% giovedì al Nasdaq, dopo che il produttore texano di orologi ha comunicato per il primo trimestre 2022 perdite nette in calo da 24,4 a 21,5 milioni di dollari, a fronte di ricavi in crescita da 363 a 376 milioni di dollari.

Fossil Group ha chiuso con un crollo del 4,99% giovedì al Nasdaq, dopo che il produttore texano di orologi ha comunicato per il primo trimestre 2022 perdite nette in calo da 24,4 a 21,5 milioni di dollari, a fronte di ricavi in crescita da 363 a 376 milioni di dollari. A deprimere i corsi del titolo a Wall Street, crollato fino al 10% in intraday, è stata la revisione al ribasso della guidance: Fossil prevede per l'intero esercizio una crescita delle vendite da invariata al 3% contro il 2% -6% stimato in precedenza. La società ha motivato la revisione con il previsto impatto sulle sue attività internazionali derivante da corsi valutari, lockdown in Cina e incertezza geopolitica in Europa.

(RR - www.ftaonline.com)