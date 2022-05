Match Group ha sfiorato un crollo del 6% in after market (la seduta di martedì si era già chiusa con un declino del 2,07% al Nasdaq), dopo che la società specializzata in siti e app di incontri ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati da profitti netti in crescita da 174,3 milioni di dollari, pari a 57 centesimi per azione, a 180,5 milioni, e 60 centesimi, contro i 49 centesimi del consensus di FactSet.

Match Group ha sfiorato un crollo del 6% in after market (la seduta di martedì si era già chiusa con un declino del 2,07% al Nasdaq), dopo che la società specializzata in siti e app di incontri ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati da profitti netti in crescita da 174,3 milioni di dollari, pari a 57 centesimi per azione, a 180,5 milioni, e 60 centesimi, contro i 49 centesimi del consensus di FactSet. I ricavi sono saliti del 20% annuo a 798,6 milioni di dollari, contro i 794,1 milioni stimati dagli analisti. Il numero di utenti paganti è salito del 13% annuo a 16,3 milioni. Per l'attuale trimestre Match prevede ricavi compresi tra 800 e 810 milioni, contro gli 836 milioni del consensus di FactSet. Match ha parallelamente annunciato che il chief executive Shar Dubey lascerà l'incarico a fine mese, rimanendo membro del board e advisor della società. La guida del gruppo passa a Bernard Kim, attuale president di Zynga.

