United Airlines Holdings ha segnato un crollo superiore al 7% in after market (la seduta di mercoledì al Nasdaq si era invece chiusa in rialzo dello 0,51%), dopo che il colosso dei cieli Usa (nato nel 2010 dall'integrazione di Continental Airlines in United) ha presentato risultati relativi al secondo trimestre segnati dal ritorno all'utile dopo oltre due anni in rosso (a causa del durissimo impatto della pandemia di coronavirus sul settore del trasporto aereo). Nei tre mesi United Air ha registrato profitti netti per 329 milioni, pari a 1,00 dollari per azione, contro perdite per 434 milioni, e 1,34 dollari di un anno prima. Su base rettificata l'eps si è attestato a 1,43 dollari, ampiamente sotto però agli 1,85 dollari del consensus di FactSet. I ricavi sono più che raddoppiati da 5,47 a 12,11 miliardi di dollari, contro i 12,12 miliardi attesi dagli analisti.

