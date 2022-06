Alibaba Group Holding ha chiuso con un crollo dell'8,12% giovedì al Nyse dopo che la stessa Ant Group e China Securities Regulatory Commission (Csrc, l'autorità di controllo dei mercati finanziari di Pechino) hanno smentito che si possa tornare a parlare di collocamento per il braccio finanziario del colosso dell'e-commerce.

di Financial Trend Analysis

Alibaba Group Holding ha chiuso con un crollo dell'8,12% giovedì al Nyse dopo che la stessa Ant Group e China Securities Regulatory Commission (Csrc, l'autorità di controllo dei mercati finanziari di Pechino) hanno smentito che si possa tornare a parlare di collocamento per il braccio finanziario del colosso dell'e-commerce. Era stata Bloomberg a indicare che i regolatori cinesi avevano avviato discussioni preliminari per un rilancio dell'Ipo record che era stata brutalmente fermata proprio dalle autorità nel novembre 2020. Ant Group avrebbe dovuto quotarsi sia a Shanghai che a Hong Kong, per una raccolta potenziale di oltre 30 miliardi. Alibaba ha poi segnato un guadagno dell'1,35% a Hong Kong, contro il ribasso dello 0,29% dell'Hang Seng.

(RR - www.ftaonline.com)