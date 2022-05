Bath & Body Works ha chiuso con un crollo del 6,80% giovedì al Nyse, dopo che l'ex L Brands (la società ha cambiato nome lo scorso anno dopo lo spin-off di Victoria's Secret) ha comunicato per il primo trimestre un declino delle vendite dell'1% annuo a 1,45 miliardi di dollari, sopra però agli 1,44 miliardi del consensus di FactSet.

di Financial Trend Analysis

Bath & Body Works ha chiuso con un crollo del 6,80% giovedì al Nyse, dopo che l'ex L Brands (la società ha cambiato nome lo scorso anno dopo lo spin-off di Victoria's Secret) ha comunicato per il primo trimestre un declino delle vendite dell'1% annuo a 1,45 miliardi di dollari, sopra però agli 1,44 miliardi del consensus di FactSet. L'eps rettificato si è attestato a 64 centesimi, ampiamente sopra ai 55 centesimi stimati dagli analisti. A deprimere il titolo a Wall Street è stata però la revisione al ribasso della guidance per l'intero esercizio. Bath & Body Works prevede utili da attività ricorrenti compresi tra 3,80 e 4,15 dollari per azione, contro le precedenti stime di 4,30-4,70 dollari.

(RR - www.ftaonline.com)