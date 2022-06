DaVita ha chiuso con un crollo del 15,01% martedì al Nyse, dopo che l'azienda di Denver (specializzata in servizi di dialisi) ha incassato una sentenza avversa da parte della U.S. Supreme Court. DaVita aveva citato in giudizio il Marietta Memorial Hospital Employee Health Benefit Plan, sostenendo che la copertura limitata del piano assicurativo per la dialisi ambulatoriale violava lo statuto del Medicare Secondary Payer. Il tribunale ha però dato ragione a Marietta annullando una precedenza sentenza d'appello favorevole a DaVita.

(RR - www.ftaonline.com)