Gap ha toccato un crollo superiore all'11% in after market (la seduta di giovedì al Nyse si era già chiusa in declino dello 0,56%) dopo che il retailer d'abbigliamento di San Francisco ha dichiarato di attendersi per il trimestre in chiusura un declino delle vendite superiore alle attese del mercato. Parallelamente Gap ha anche comunicato che Nancy Green, chief executive della catena Old Navy, lascerà il gruppo entro la fine di questa settimana. La società ha dichiarato di attendersi una contrazione delle vendite compresa tra il 10% e il 15% contro il 5% -10% della precedente guidance e la contrazione del 7,3% del consensus di FactSet. Gap comunicherà i risultati definitivi del primo trimestre 2022 (iniziato il 30 gennaio) il prossimo 26 maggio.

