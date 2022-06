Jabil ha chiuso con un crollo del 9,97% giovedì al Nyse, dopo che il colosso dei servizi al settore manifatturiero ha comunicato risultati relativi al terzo trimestre del suo esercizio segnati da profitti netti in crescita da 169 a 218 milioni di dollari. Nei tre mesi allo scorso 31 maggio l'eps si è attestato su base rettificata a 1,72 dollari, contro gli 1,62 dollari del consensus di FactSet. I ricavi sono saliti da 7,22 a 8,33 miliardi, contro gli 8,22 miliardi stimati dagli analisti. Jabil ha anche migliorato la guidance d'esercizio, in termini di utile e di ricavi (attesi a 32,8 miliardi, contro i 32,6 miliardi della precedente stima), ma a deprimere il titolo sul listino hanno contribuito le parole del management, che durante la conference call con gli analisti ha ammesso che la crescita della domanda sta rallentando in alcuni casi, i costi stanno aumentando su tutta la linea e alcuni input sono diventati più difficili da reperire a causa della chiusura dei lockdown in Cina.

(RR - www.ftaonline.com)