Morgan Stanley ha sfiorato una perdita del 2% in premarket (la seduta di mercoledì al Nyse si era già chiusa con un declino dell'1,26%), dopo avere comunicato risultati relativi al secondo trimestre segnati da profitti netti in declino da 3,5 miliardi, pari a 1,85 dollari per azione, a 2,5 miliardi, e 1,39 dollari. Su base rettificata l'eps si è attestato a 1,44 dollari, contro gli 1,56 dollari del consensus di FactSet. Nei tre mesi i ricavi sono calati da 14,76 a 13,13 miliardi, contro i 13,39 miliardi stimati dagli analisti. Il dato più rilevante, però, è il crollo del 55% dei ricavi dell'investment banking, a testimonianza del minore volume di operazioni completate e al deciso calo delle sottoscrizioni in azionario e fixed income.

