Lockheed Martin Corporation ha toccato un crollo superiore al 3% in premarket (la seduta di lunedì al Nyse si era già chiusa con un declino del 2,79%), dopo che il gruppo Usa di aerospaziale e difesa ha comunicato risultati per il secondo trimestre segnati da profitti netti crollati da 1,82 miliardi, pari a 6,52 dollari per azione, a 309 milioni, e 1,16 dollari.