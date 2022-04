Amazon.com ha segnato un crollo superiore al 9% in after market, dopo il rally del 4,65% di giovedì al Nasdaq in una giornata di netto recupero per il settore tecnologico. Il colosso dell'e-commerce ha comunicato per il primo trimestre perdite nette per 3,84 miliardi di dollari, contro gli 8,11 miliardi di utile di un anno prima. Il rosso monstre è stato causato dalla minusvalenza sull'investimento in Rivian Automotive, il cui titolo ha perso quasi il 70% nel 2022 al Nasdaq. Al netto di Rivian, i profitti sarebbero stati intorno a circa 4 miliardi, contro i 4,47 miliardi attesi dagli analisti. E l'utile operativo, che ovviamente non prende in considerazione gli investimenti azionari, è crollato da 8,86 a 3,67 miliardi, contro i 5,32 miliardi del consensus di FactSet. I ricavi sono tuttavia saliti da 108,52 a 116,44 miliardi, contro i 116,45 miliardi stimati dal mercato.

