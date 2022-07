Gap ha toccato un crollo superiore al 3% in after market (la seduta di lunedì al Nyse si era già chiusa con un declino dell'1,57%), dopo che il retailer d'abbigliamento di San Francisco ha annunciato le dimissioni della chief executive Sonia Syngal, in carica dal marzo 2020. Verrà rimpiazzata su base temporanea dal chairman esecutive Bob Martin. Gap ha anche anticipato un declino delle vendite in singola cifra alta per il secondo trimestre. Performance per altro in linea con la precedente guidance. La società ha però dichiarato di attendersi "venti contrari" dal punto di vista della marginalità a causa dei rincari in trasporti e materie prime. margine in quanto paga di più per la spedizione e le materie prime. Gap comunicherà i risultati del secondo trimestre il prossimo 25 agosto.

