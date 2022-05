Spirit Airlines ha chiuso con un crollo del 9,40% lunedì al Nyse, dopo che il vettore low-cost della Florida ha confermato di ritenere l'offerta d'acquisto di Jet Blue da 33 dollari in contanti per azione più a rischio di opposizione da parte delle autorità antitrust e per questo ha confermato la sua preferenza per l'integrazione delle attività con la rivale Frontier Group Holdings.

