CSP International Fashion Group S.p.A annuncia con grande tristezza l'improvvisa scomparsa nella serata di giovedì 12 maggio, del Presidente e Amministratore delegato della Società, Sig. Francesco Bertoni, avvenuta dopo una breve malattia. Il Sig. Francesco Bertoni insieme al fratello Enzo e ad altri soci è stato nel 1973 tra i fondatori della Società dove, oltre al ruolo di Amministratore (dal 1973), Presidente (dal 1997) e Amministratore delegato, ha gestito l'area produttiva e l'attività di ricerca e sviluppo di prodotti innovativi, performanti e sostenibili che hanno fatto la storia della calzetteria femminile diventando un simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo. "La scomparsa di mio padre Francesco, sotto la cui guida il Gruppo si è sviluppato in modo significativo nel corso dei suoi cinquant'anni di storia, è una dolorosa perdita e un momento molto triste per la nostra famiglia e per tutto il Gruppo, i suoi dipendenti e collaboratori", ha dichiarato Carlo Bertoni, Amministratore delegato. "La strategia di sviluppo da lui tracciata e seguita durante tutti questi anni, continuerà ad essere la visione che ci orienta, sempre con la spinta a migliorarci ogni giorno, e sarà la nostra priorità. In particolare, mio padre Francesco ha posto le basi di un business fondato sulla creazione di prodotti innovativi, duraturi e di qualità, senza mai smettere di investire nel suo territorio di origine ma con una forte spinta all'internalizzazione per rispondere alle necessità del presente e del futuro. È su queste basi che sono fondati i valori dei nostri marchi, che porteremo avanti con l'impegno e la dedizione che lui ci ha insegnato con il suo esempio". Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, i dipendenti e i collaboratori, esprimono cordoglio per la scomparsa del Presidente e si raccolgono intorno alla famiglia nel dolore per la grave perdita. Il Consiglio di Amministrazione di CSP International si riunirà la settimana prossima per deliberare in merito all'attribuzione delle nuove cariche e deleghe.

