Facendo seguito al comunicato stampa del 12 maggio u.s., CSP International Fashion Group S.p.A. società quotata sul mercato Euronext Milan, produttrice di calze, collant, intimo, costumi da bagno, maglieria e articoli moda con i marchi Oroblù, Lepel, Sanpellegrino, Cagi, Le Bourget, Well, Perofil e Luna di Seta, comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società ha rinviato alla data del 27 maggio p.v. la riunione inizialmente prevista per questa settimana, per deliberare in merito all'attribuzione delle nuove cariche e deleghe, a seguito della scomparsa del Presidente e Amministratore delegato della Società, Sig. Francesco Bertoni. Ai sensi delle istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (art. IA.2.6.7, par. 2), si comunica che, per quanto a conoscenza della Società, il Sig. Francesco Bertoni, alla data della sua scomparsa, deteneva una partecipazione nel capitale della Società del 21,565% del capitale ordinario corrispondente al capitale votante.

(RV - www.ftaonline.com)