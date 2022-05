A seguito della scomparsa del Presidente, Sig. Francesco Bertoni avvenuta lo scorso 12 maggio, il Consiglio di Amministrazione di CSP International Fashion Group S.p.A. ha proceduto alla nomina del Sig. Carlo Bertoni quale nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato (CEO), nonché alla nomina per cooptazione del Sig. Mario Bertoni quale nuovo membro dell'organo amministrativo, conferendo allo stesso anche la carica di Vice Presidente con deleghe. La cooptazione del nuovo membro dell'organo amministrativo, Sig. Mario Bertoni - che resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli azionisti della Società - è avvenuta su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni e con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, in conformità alle previsioni di legge e di Statuto. Il nuovo Consigliere ha dichiarato di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98, nonché della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance al quale la Società aderisce. La nomina garantisce il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi richiesto dalla normativa vigente. Il Sig. Mario Bertoni è entrato in CSP International nel 1987 nell'ambito della divisione commerciale, iniziando come Area Manager, fino a ricoprire attualmente il ruolo di Direttore Vendite Italia Canale Dettaglio (con la qualifica di dirigente), possedendo quindi pluriennale esperienza nelle dinamiche dei mercati del corebusiness aziendale. Nel 1996 era stato nominato Amministratore, carica dalla quale si era dimesso nel 2016 . Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, il Sig. Mario Bertoni alla data odierna è titolare di n. 2.380.980 azioni (pari al 5,960% del capitale), di cui n. 1.451.823 (pari al 3,634% del capitale) in piena proprietà e n. 929.157 (pari al 2,326% del capitale) in nuda proprietà, con usufrutto alla madre Morè Giuseppina.

