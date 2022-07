CureVac fa causa a BioNTech in Germania sul vaccino contro il Covid-19. La biotech di Tübingen ha citato in giudizio la connazionale sostenendo che alcuni dei suoi brevetti sono stati utilizzati nella produzione del Comirnaty, il vaccino sviluppato da BioNTech in partnership con Pfizer. CureVac ha sottolineato di non volere intraprendere azioni legali per impedire la produzione o la vendita del Comirnaty ma di puntare a "un equo compenso" per la violazione dei suoi brevetti. BioNTech ha segnato un crollo superiore al 5% in premarket al Nasdaq, contro il declino di circa l'1% di CureVac (flessione intorno all'1% anche per Pfizer al Nyse).

(RR - www.ftaonline.com)