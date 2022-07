CY4GATE (EGM: CY4) - gruppo operante nel mercato della cyber security e cyber intelligence a 360°, ha presentato richiesta di adesione al Consorzio ABI Lab, il Centro di Ricerca e Innovazione per la Banca promosso dall'ABI, e ha partecipato la scorsa settimana alla sua prima riunione, un appuntamento congiunto dell'AI Hub e dell'Osservatorio CyKSA (Cyber Knowledge and Security Awareness). ABI Lab consta, ad oggi, di 120 banche e 70 innovation partner ed ha come obiettivo la promozione dell'innovazione nel sistema bancario italiano fornendo partecipazione attiva e sostegno a banche ed aziende partner, rappresentando un contesto di scambio reciproco tra le due componenti. Le sue attività di ricerca fanno capo a diversi centri di competenza, con know-how specifici volti a supportare le banche ed aziende consorziate. Nello specifico, il Gruppo Cy4gate ha richiesto di entrare a far parte dell'AI Hub, focalizzato sull'Intelligenza Artificiale, e collaborerà a diversi progetti promossi da ABI Lab, fra cui lo sviluppo di nuove applicazioni dell'ABILabChain, un'infrastruttura condivisa costruita per abilitare le banche italiane all'uso di una DLT comune. Il gruppo Cy4gate inoltre, a valle dell'adesione al Consorzio ABI Lab, sarà inserito tra gli advisor di cyber security del CERTFin, un'iniziativa pubblico-privata presieduta da ABI e Banca d'Italia che mira a innalzare la capacità di gestione del rischio informatico e la cyber resilience del sistema finanziario italiano attraverso il supporto operativo e strategico alle attività di prevenzione, preparazione e risposta agli attacchi informatici e agli incidenti di sicurezza. La struttura, altamente specializzata, conta sulla partecipazione di un ristretto numero di player tecnologici di rilievo, per dare un contributo fattivo grazie al suo focus nel settore e importante track record di attività di ricerca nel dominio della cyber security. Grazie all'esperienza acquisita negli anni, Cy4gate potrà condividere le proprie competenze distintive all'interno di un network europeo di infosharing dedicato al settore Finance e potrà collaborare alla realizzazione del Threat Landscape Scenario per il settore bancario e assicurativo. Emanuele Galtieri, CEO di Cy4gate Group ha dichiarato: "Siamo soddisfatti di intraprendere questa importante collaborazione con il Consorzio ABI Lab, che ha come obiettivo l'implementazione di progetti di ricerca volti all'approfondimento di nuovi trend per perseguire l'innovazione del settore bancario e finanziario, anche grazie alla sperimentazione di nuove tecnologie utili per la banca. Grazie alla nostra esperienza e riconosciuta competenza cercheremo di dare un importante contributo partecipando ai centri di ricerca focalizzati sulla Cybersecurity, sulla Blockchain e sull'Intelligenza Artificiale".

