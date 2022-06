CY4GATE (EGM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che un primario ente pubblico nazionale ha assegnato un contratto per la fornitura di un pacchetto di attività evolutive del sistema di decision intelligence già acquisito e in uso presso lo stesso cliente.

CY4GATE (EGM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che un primario ente pubblico nazionale ha assegnato un contratto per la fornitura di un pacchetto di attività evolutive del sistema di decision intelligence già acquisito e in uso presso lo stesso cliente. La fornitura, dal valore di circa € 1.000.000 e della durata di un anno, rappresenta la naturale prosecuzione di un progetto molto rilevante di digital transformation delle strutture del cliente, di cui l'attuale contratto ne costituisce un lotto evolutivo che, in continuità con il contratto principale già acquisito e interamente sviluppato da Cy4Gate Group, si baserà sull'impiego di tecnologie e algoritmi di Composite Artificial Intelligence di cui l'azienda è stata dichiarata "Representative Provider" da Gartner nel gennaio u.s.. L'acquisizione di questo nuovo progetto a rilevanza strategica per l'azienda è anche un chiaro segnale di fiducia e soddisfazione di un cliente con cui è stato avviato un consolidato rapporto di collaborazione pluriennale e certamente foriero di future opportunità e iniziative.

Emanuele Galtieri, CEO di Cy4gate Group ha dichiarato: "La digital transformation è uno dei tasselli fondamentali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che – nel contesto della Missione 1 "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo" – ha allocato fino al 2026 circa 122 miliardi di euro da destinare alle attività di transizione digitale del Paese. A questi fondi si andranno ad aggiungere i finanziamenti provenienti dai programmi Orizzonte Europa (95.5 miliardi dal 2021 al 2027) ed Europa digitale (7.5 miliardi per lo stesso arco temporale). La fiducia che ci viene rinnovata da clienti consolidati in progetti a così ampio respiro sulla trasformazione digitale, fa di Cy4Gate Group un punto di riferimento nazionale su temi di decision intelligence e cyber security, potendo fare affidamento su un team ad elevata expertise e capace di supportare le iniziative inserite nel contesto delle misure previste dal PNNR e dai menzionati fondi Europei con tecnologia proprietaria interamente italiana".

