CY4GATE (EGM: CY4) - società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Aurora S.p.A. (società controllata al 100%) approvando il Progetto di Bilancio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, attualmente in fase di Revisione da parte di KPMG.

? Ricavi: € 45,7 milioni (€ 38,5 milioni)23; + 19%

? EBITDA € 11,0 milioni (€ 10,1 milioni) + 9%

? Utile di esercizio € 6,1 milioni (utile per € 5,8 milioni) + 5%

I DATI DEL GRUPPO CY4GATE COMBINED PRO-FORMA AL 31 DICEMBRE 2021

? Ricavi: € 63,6 milioni (€ 51,4 milioni); + 24%

? EBITDA € 19,0 milioni (€ 17,0 milioni) + 12%

? Utile di esercizio € 11,3 milioni (utile per € 11,1 milioni) +2%

Emanuele Galtieri, CEO & General Manager del Gruppo Cy4Gate ha commentato: "Il Gruppo Aurora - acquisito da Cy4Gate lo scorso marzo, nel contesto di un percorso strategico volto a costituire un polo nazionale della Cyber Intelligence e Cyber Security - ha chiuso l'anno 2021 con una importante crescita del fatturato, così confermando la solidità di una realtà che da oltre 30 anni esprime una leadership di mercato, ulteriormente irrobustita grazie alle sinergie che si realizzeranno nel contesto di Cy4gate Group. Il percorso di integrazione già in atto, da cui deriverà in primis la messa a fattor comune di significative competenze in termini di prodotto e tecnologiche, segna un marcato passo in avanti nella creazione di capacità nazionali nel dominio della cyber security e intelligence, peraltro in linea e a supporto della strategia nazionale di cyber security emanata dalla Presidenza del Consiglio, che nel suo strutturato Piano di implementazione contiene misure e linee guida tese al rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica del Paese, favorendo e promuovendo le iniziative di R&D nel settore".

