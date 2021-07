Cyberoo, Pmi innovativa quotata su AIM Italia, specializzata in cyber security per le imprese, ha siglato un accordo di partnership strategica con Securbee Srl, società del Gruppo trevigiano di Information Technology Eurosystem Spa, specializzata anch'essa in cyber sicurezza.

L'accordo prevede la commercializzazione diretta dell'innovativa Cyber Suite di Cyberoo (Cypeer e CSI), un servizio in grado di proteggere le aziende da ogni attacco informatico, anche i più sofisticati e compresi quelli alle connessioni remote tipiche dello Smart Working. Tutto in un'unica piattaforma che sfrutta l'intelligenza artificiale, i Big Data e la competenza di un i-SOC specializzato, per una sicurezza a 360°, 7 giorni su 7, h24.

Le competenze verticali in ambito cybersecurity di Securbee, la capillarità territoriale (in particolare Emilia-Romagna, Triveneto e Friuli) e la continua crescita del gruppo Eurosystem rappresentano driver strategici per Cyberoo. L'accordo siglato lascerà ad entrambi la possibilità di rimanere focalizzati sul proprio business, portando però ad ognuno un ulteriore vantaggio competitivo che lo aiuterà nel percorso di crescita.

"Crediamo fermamente che Securbee possa essere un valido Partner, con un forte background ed un incisivo impatto sul mercato – ha dichiarato Davide Cignatta, Consigliere e Channel Development Director di Cyberoo –. Questa nuova importante collaborazione, in linea con la go-to-market strategy, rappresenta un ulteriore rafforzamento del nostro ecosistema di partner sul mercato Italiano e della nostra capacità di crescita nel nord Italia".

"Come gruppo Eurosystem affianchiamo le aziende in tutto il processo di trasformazione digitale e in questi ultimi anni abbiamo capito che siamo responsabili di diffondere la cultura della sicurezza informatica - ha affermato Nicola Bosello, presidente di Securbee -. Per questo abbiamo deciso di abbracciare il progetto di Cyberoo: per essere più forti nel supporto alle aziende che decidono di investire e hanno compreso l'importanza di tutelare il proprio business dalle minacce cyber".

