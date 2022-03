SECO SpA ("SECO") ed Exein SpA ("Exein") annunciano di aver avviato una partnership industriale volta ad introdurre, all'interno dei dispositivi SECO, una soluzione software specificamente dedicata alla cybersecurity e al rafforzamento dei livelli di protezione e sicurezza dell'offerta edge-to-AI di SECO. Exein, azienda leader nell'embedded Security con sede a Roma e a San Francisco, ha sviluppato il primo ecosistema di sicurezza per il ciclo di sviluppo e gestione per dispositivi IoT: un'innovativa soluzione open-source che, grazie ad algoritmi proprietari e di intelligenza artificiale on Edge, consente di individuare e neutralizzare eventuali minacce cyber, definendo tempestivamente le azioni correttive da intraprendere senza compromettere l'operatività dei dispositivi collocati sul campo. Le soluzioni Exein saranno a disposizione dei clienti SECO come servizio aggiuntivo alle funzionalità di edge computing e di AI offerte da CLEA, secondo un modello Software-as-aService (SaaS) modulare, per consentire anche a questi ultimi di disegnare offerte personalizzate e ad alto valore aggiunto per i propri utilizzatori finali. In particolare, le soluzioni Exein Pulsar e Cosmo saranno disponibili by-design su tutti i prodotti hardware e software di SECO a partire da settembre 2022, con possibilità di estendere l'installazione del pacchetto cybersecurity a device già esistenti sul campo. "Siamo entusiasti di iniziare questa partnership con SECO. In questi mesi abbiamo lavorato molto intensamente nell'integrazione delle nostre soluzioni, in particolare di Pulsar, un XDR sviluppato appositamente per dispositivi IoT. Le soluzioni SECO hanno dimostrato di essere ai vertici del settore e questo ha facilitato molto l'integrazione fra le nostre soluzioni e le loro. Coniugando performance e sicurezza, la partnership Exein-SECO crea un nuovo paradigma nell'offering IoT mondiale", ha dichiarato Gianni Cuozzo, CEO di Exein. "Aggiungere valore ai prodotti dei nostri clienti è da sempre al centro della nostra strategia. In un mondo dove sempre più dispositivi sono connessi tra loro e con il cloud, per qualsiasi azienda è fondamentale innalzare il livello di protezione dei propri dati. Grazie alla soluzione sviluppata da Exein, siamo in grado di fornire ai nostri clienti un'offerta secure-by-design, con un modello SaaS che consente loro di modulare i loro investimenti nel campo della cybersecurity", ha dichiarato Massimo Mauri, CEO di SECO.

