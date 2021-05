[Novità Ebook] Come scegliere il tuo broker di fiducia : la nuova guida di Trend-Online che ti spiega in 10 passi, come scegliere un partner affidabile per il tuo trading . Avvia il download gratuito da qui .

Il Consiglio di amministrazione di d'Amico International Shipping S.A., società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, ha esaminato e approvato in data odierna il resoconto intermedio relativo al primo trimestre 2021. Queste in sintesi le indicazioni principali.

*RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2021 *

* Ricavi base time charter (TCE) di US$ 42,8 milioni (US$ 71,4 milioni nel Q1'20)

* Risultato operative lordo/EBITDA di US$ 14,2 milioni (33,1% sul TCE) (US$ 33,0 milioni nel Q1'20)

* Risultato netto di US$ (9,8) milioni (US$ 1,5 milioni nel Q1'20)

* Flussi di cassa da attività operative di US$ 6,6 milioni (US$ 25,7 milioni nel Q1'20)

* Debito netto di US$ 562,0 milioni (US$ 463,5 milioni escluso IFRS16) al 31 marzo 2021 (US$ 561,5 milioni e US$ 465,1 milioni escluso IFRS 16 al 31 dicembre 2020)

COMMENTO DEL MANAGEMENT *

Paolo d'Amico, Presidente e Amministratore Delegato di d'Amico International Shipping commenta: 'Nel primo trimestre del 2021, DIS ha registrato una Perdita netta di US$ (9,8) milioni rispetto ad un Utile netto di US$ 1,5 milioni ottenuto nello stesso periodo dello scorso anno, a causa di un contesto di mercato estremamente sfidante che ha caratterizzato la prima parte dell'anno.

La pandemia in corso, i picchi di contagi registrati in alcune aree del mondo e le conseguenti misure di confinamento hanno notevolmente pesato sulla domanda di petrolio. In particolare, il rafforzamento delle misure di distanziamento sociale in Europa ha provocato una forte riduzione della mobilità e della domanda di carburante proprio in una delle aree di maggiore consumo a livello mondiale.

In questo difficile contesto di mercato, DIS ha ottenuto una media spot giornaliera pari a US$ 9.923 nel Q1 2021 rispetto a US$ 17.354 nel Q1 2020. Ancora una volta, la nostra strategia commerciale di lungo termine, basata sul mantenimento di un'elevata percentuale di copertura a tariffa fissa, si è rivelata vincente. Il 49,5% dei giorni di impiego totali nel Q1 2021 è stato infatti fissato con contratti "time-charter" ad una media giornaliera di US$ 15.842, permettendoci di ottenere una media complessiva base TCE (spot e time-charter) di US$ 12.853 al giorno nel primo trimestre dell'anno, nettamente superiore agli attuali livelli di mercato.

Le prospettive per la parte rimanente dell'anno sembrano essere più positive, grazie soprattutto a sostegni monetari e fiscali senza precedenti che dovrebbero stimolare la ripresa dell'economia mondiale e quindi della domanda di petrolio.

Il FMI ha recentemente rivisto al rialzo le proprie previsioni di crescita del PIL mondiale per il 2021 e il 2022, al 6,0% e 4,4% rispettivamente, rilevando però notevoli incertezze e differenze tra le diverse nazioni, a causa soprattutto del diverso accesso ai vaccini. Le notizie positive da parte degli USA, il più grande consumatore mondiale di prodotti petroliferi, sul fronte dei vaccini, in aggiunta alle forti misure di stimolo fiscale, dovrebbe portare grande beneficio al nostro settore. Sulla base dell'atteso miglioramento della situazione macroeconomica, l'AIE ha recentemente rivisto al rialzo la propria previsione di crescita della domanda di petrolio per il 2021 di 0,23 milioni di barili al giorno, malgrado un primo trimestre più debole del previsto. La domanda mondiale di petrolio dovrebbe quindi crescere di 5,7 milioni di barili al giorno nel 2021, attestandosi a 96,7 milioni di barili al giorno.

L'OPEC+ ha di fatto confermato la stima di ripresa della domanda mondiale di petrolio attesa nella seconda parte dell'anno e, il primo aprile, ha annunciato un aumento della produzione di greggio di 2,1 milioni di barili al giorno suddivisa su tre mesi a partire da maggio, allo scopo di mantenere il mercato in equilibrio. In linea con questa aspettativa di ripresa, dopo un primo trimestre molto negativo, l'AIE ha previsto tra aprile e agosto 2021 una forte espansione di 6,8 milioni di barili al giorno dell'attività di raffinazione, fino a un totale pari a 82,3 milioni di barili al giorno, per soddisfare l'incremento di domanda di prodotti raffinati. Le prime indicazioni di ripresa del settore della raffinazione sono già visibili, soprattutto in Cina, USA e Medio Oriente, mentre l'Europa rimane sotto pressione, a causa delle misure di confinamento motivate da uno scenario pandemico ancora complesso.

Restano però dei dubbi in merito all'intensità della ripresa della domanda mondiale di petrolio, a causa dell'elevato numero di contagi da Covid, che ha registrato picchi in alcuni paesi europei e soprattutto in alcune nazioni molto popolose come India e Brasile. Inoltre, nei mercati emergenti, le misure di sostegno economico risultano essere molto limitate rispetto a quelle adottate dai paesi sviluppati. Rimaniamo pertanto cauti sulla parte rimanente dell'anno.

Nel medio termine, il settore delle product tanker continua ad essere caratterizzato da forti fondamentali. Oltre all'atteso incremento della domanda di greggio, ci aspettiamo un aumento del rapporto tonnellaggio-miglia per la nostra tipologia di navi.

Infatti, il Covid-19 ha messo sotto forte pressione i margini di raffinazione, accelerando la chiusura delle raffinerie più vecchie e meno competitive, situate principalmente in Europa, USA, Australia e Nuova Zelanda. Queste vecchie raffinerie verranno sostituite da unità moderne e più efficienti ubicate prevalentemente in Asia e Medio Oriente, portando quindi ad un incremento della domanda tonnellaggio-miglia per le product tanker.

Secondo l'AIE, la capacità globale di raffinazione aumenterà di 4,8 milioni di barili al giorno tra il 2021 e il 2026 e circa il 91% della capacità netta addizionale sarà in Asia e Medio Oriente. L'AIE stima che nel corso dei prossimi anni, l'Europa e tutte le regioni dell'emisfero sud saranno dipendenti dall'importazione di prodotti petroliferi da Stati Uniti, Russia, Medio Oriente e Cina.

Dal lato dell'offerta, si stima che l'attività di costruzione di nuove navi rimarrà molto contenuta nel prossimo futuro, a causa della scarsità di capitali e di forti incertezze legate agli sviluppi tecnologici necessari per soddisfare gli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti da IMO 2030/2050.

Grazie ad una flotta estremamente moderna ed in massima parte 'Eco', ad una struttura finanziaria solida, a costi gestionali e operativi competitivi e ad una prudente strategia commerciale, DIS è stata in grado di limitare gli effetti di un mercato dei noli depresso, che ha caratterizzato il primo trimestre dell'anno. Dovremmo probabilmente essere pazienti ancora per qualche mese prima di assistere ad una vera e propria ripresa del mercato ma DIS è perfettamente attrezzata per navigare in queste acque difficili nel breve termine, guardando con ottimismo al futuro.

Desidero come sempre ringraziare i nostri azionisti per la loro fiducia e sono convinto che riusciremo a creare valore per loro nel prossimo futuro.'

Carlos Balestra di Mottola, Chief Financial Officer di d'Amico International Shipping commenta: 'A causa di un mercato molto sfidante, DIS ha registrato un Risultato netto di US$ (9,8) milioni nel Q1 2021 vs. US$ 1,5 milioni nel Q1 2020. Abbiamo ottenuto una media spot giornaliera di US$ 9.932 nel Q1 2021 vs. US$ 17.354 nel Q1 2020. Grazie però alla nostra prudente strategia commerciale, siamo riusciti a mitigare gli effetti del difficile mercato spot, mantenendo una copertura del 49,5% nel trimestre ad una media giornaliera di US$ 15.842. Questo ci ha consentito di ottenere una media complessiva base TCE (spot e time-charter) di US$ 12.853 al giorno nel Q1 2021, notevolmente inferiore allo stesso periodo del 2020, ma nettamente superiore rispetto agli attuali livelli di mercato.

Nel Q1 2021, DIS ha ottenuto un EBITDA di US$ 14,2 milioni vs. US$ 33,0 milioni nel Q1 2020, generando un flusso di cassa operativo pari a US$ 6,6 milioni, rispetto a US$ 25,7 milioni nello stesso trimestre dello scorso anno.

Malgrado le difficili condizioni di mercato, che hanno portato anche ad una riduzione del valore della nostra flotta rispetto alla fine dell'anno scorso, DIS ha mantenuto una struttura finanziaria solida alla fine del Q1 2021, grazie alle numerose iniziative volte a ridurre il nostro indebitamento e generare liquidità messe in atto nel corso degli ultimi anni, incluse operazioni sul debito e sul capitale e la cessione di alcune delle nostre navi più vecchie. Alla fine di marzo 2021, il rapporto tra la Posizione finanziaria netta di DIS (escluso IFRS 16) e il valore di mercato della nostra flotta era del 68,5% e potevamo contare su disponibilità liquide pari a US$ 56,1 milioni.

Come già evidenziato in passato, avere una struttura finanziaria solida rappresenta un obiettivo strategico fondamentale per la nostra Azienda, perché ci consente di creare valore nel lungo termine per i nostri azionisti, permettendoci di agire sul mercato in modo anticiclico e opportunistico.

In coerenza con questi obiettivi e come precedentemente annunciato, nel mese di febbraio abbiamo esercitato un'opzione di acquisto su una delle nostre navi in leasing. Questo ha consentito a DIS di ridurre il proprio breakeven finanziario, sostituendo il precedente leasing con un finanziamento bancario ad una leva e ad un costo del debito molto più bassi.

Come previsto, stiamo affrontando un difficile contesto di mercato in questa prima parte dell'anno e riteniamo ci siano ancora numerose incertezze nel breve termine. Desidero però ribadire ancora le nostre aspettative estremamente positive nel medio termine, basate su fondamentali molto robusti sia sul lato della domanda che dell'offerta. Sono certo che la nostra solida struttura finanziaria e la nostra prudente strategia commerciale, consentiranno a DIS di superare con tranquillità le acque agitate di questi mesi e di beneficiare a pieno della ripresa di mercato, che riteniamo non essere molto lontana.'

(GD - www.ftaonline.com)