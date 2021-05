Procedura di riacquisto e cessione: in merito all'attuazione del Programma, la Società conferma che il riacquisto e la disposizione di azioni proprie sarà effettuato in una o più tranche sul mercato regolamentato gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. in conformità alle disposizioni in materia di cui al Regolamento sugli Abusi di Mercato, nel rispetto delle istruzioni operative di cui alle regole di organizzazione e gestione dei mercati, in modo da assicurare un trattamento equo a tutti gli azionisti e sarà eseguito e coordinato da un intermediario specializzato che sarà debitamente incaricato a tal fine dall'Amministratore Delegato e / o dal CFO e che agirà in piena indipendenza e senza alcuna influenza da parte della Società sul momento di tali riacquisti e cessioni, in conformità alle leggi applicabili in materia e alla nuova autorizzazione degli azionisti. In tutti i casi, ogni transazione sarà eseguita e pubblicizzata in conformità alle leggi e ai regolamenti lussemburghesi e / o italiani ove applicabili, nonché secondo le disposizioni pertinenti in materia di esenzioni dalla legislazione applicabile sugli abusi di mercato per i programmi di riacquisto e di stabilizzazione degli strumenti finanziari. In particolare, le operazioni di vendita di azioni proprie autorizzate potranno essere effettuate in qualsiasi momento, non soggette ad alcun limite temporale e in particolare al fine di perseguire le finalità del Programma.