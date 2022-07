d'Amico International Shipping S.A. (Borsa Italiana: DIS.MI) (la "Società" o "DIS"), società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, rende noto che la propria controllata operativa d'Amico Tankers D.A.C. (Irlanda) ("d'Amico Tankers"), ha esercitato opzioni di acquisto su contratti a noleggio a scafo nudo relativi alla MT High Discovery (una 'MR' di portata lorda pari a 49.990 tonnellate costruita nel 2014 presso Hyundai-Mipo, Corea del Sud) per un importo pari a US$ 20,3 milioni e alla MT High Fidelity (una 'MR' di portata lorda pari a 49.990 tonnellate costruita nel 2014 presso Hyundai-Vinashin Shipyard Co. Ltd., Vietnam) per un importo pari a US$ 19,2 milioni. Allo stesso tempo, d'Amico Tankers rifinanzierà queste due navi attraverso nuovi contratti di leasing (noleggio a scafo nudo) della durata di 10 anni, con obbligo di acquisto alla fine del contratto ed opzioni di acquisto a partire dal secondo anno di contratto per la MT High Discovery e dal terzo anno di contratto per la MT High Fidelity. Ad oggi, la flotta DIS comprende 35 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 17 navi di proprietà, 10 a noleggio e 8 a noleggio a scafo nudo), con un'età media relativa alle navi di proprietà e a noleggio a scafo nudo pari a 6,9 anni. Paolo d'Amico, Presidente e Amministratore Delegato di d'Amico International Shipping, ha dichiarato: "Sono lieto di annunciare la conclusione di questi due contratti di rifinanziamento con rispettabili controparti giapponesi, che consentiranno a DIS di generare della cassa all'avvio dei nuovi contratti di leasing e soprattutto di ridurre sensibilmente il costo medio del debito ed il breakeven di conto economico e di cassa di queste due navi moderne. Manterremo, inoltre, il pieno controllo, sia tecnico che commerciale, di queste due MR Eco, grazie ai nuovi contratti di noleggio a scafo nudo, sottoscritti e della durata di 10 anni. Avremo inoltre opzioni di riacquisto sia sulla High Discovery che sulla High Fidelity, a partire rispettivamente dal secondo e dal terzo anno di contratto." A partire da oggi, questo comunicato è disponibile nella sezione 'investor relations' del sito internet di DIS, depositato presso CSSF, diffuso attraverso il circuito e-market SDIR e depositato presso Borsa Italiana S.p.A. attraverso il sistema di e-market Storage e attraverso la Société de la Bourse de Luxembourg S.A. in qualità di OAM.

