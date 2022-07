d'Amico Tankers ha firmato un contratto di finanziamento con Danish Ship Finance A/S della durata di 7 anni e per un importo pari a US$ 25,2 milioni, volto al rifinanziamento dei prestiti in scadenza nel 2023 relativi a MT High Seas e MT High Tide. Si stima che questa nuova linea di credito verrà tirata a luglio 2023 con il contestuale rimborso integrale del prestito preesistente.