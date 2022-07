d'Amico International Shipping S.A., società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, rende noto che la propria controllata operativa d'Amico Tankers D.A.C. (Irlanda) ("d'Amico Tankers" o "Controllata"), ha firmato un contratto di finanziamento con ING e Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) della durata di 5 anni e per un importo pari a US$ 82,0 milioni, volto al rifinanziamento dei prestiti in scadenza nel 2023 relativi a MT Cielo di Cagliari, MT Cielo Rosso, MT Cielo di Rotterdam e MT Cielo di New York.

Ciascuna delle quattro tranche di questa nuova linea di credito verrà tirata nel mese di luglio 2022, contestualmente al rimborso integrale dei prestiti preesistenti.

Questo nuovo contratto di finanziamento sostenibile prevede un margine variabile in funzione delle emissioni di CO2 della flotta di d'Amico Tankers e del rispettivo indicatore AER (annual efficiency ratio) in base all'andamento dell'indicatore AER stabilito dai Poseidon Principles per la tipologia di navi operate dalla nostra Controllata. ING agirà in qualità di Agente e 'Sustainability Coordinator' per questo finanziamento.

Ad oggi, la flotta DIS comprende 35 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 17 navi di proprietà, 10 a noleggio e 8 a noleggio a scafo nudo), con un'età media relativa alle navi di proprietà e a noleggio a scafo nudo pari a 6,9 anni.

Paolo d'Amico, Presidente e Amministratore Delegato di d'Amico International Shipping, ha dichiarato: "Sono lieto di annunciare che DIS ha rifinanziato il debito in scadenza nel 2023, con i rispettivi balloon, relativamente a quatto delle sue navi di proprietà, a condizioni estremamente competitive e tra le migliori mai ottenute da d'Amico Tankers. Si tratta inoltre di un 'finanziamento sostenibile', il cui margine verrà aggiustato in funzione delle emissioni di CO2 della flotta di d'Amico Tankers e del rispettivo indicatore AER (annual efficiency ratio) in base all'andamento dell'indicatore AER stabilito dai Poseidon Principles, per la tipologia di navi operate dalla nostra Controllata.

La nostra flotta moderna ed 'eco', assieme alla nostra solida posizione patrimoniale, ci consentono oggi di accedere alle migliori condizioni di finanziamento disponibili per il nostro settore. A questo riguardo, desidero ringraziare ING e SEB per il loro costante sostegno, nell'arco di molti anni e attraverso molteplici cicli di mercato"

Stephen Fewster, Global Head of Shipping di ING, ha commentato: "ING è molto lieta di agire come 'Sustainability Coordinator' per d'Amico e di strutturare il suo finanziamento sostenibile in coerenza con i Poseidon Principles. DIS è un leader di mercato nella gestione di navi a basso consumo di carburante, è sempre impegnata in prima linea per migliore l'efficienza della propria flotta ed è quindi perfettamente allineata con le ambizioni di ING volte ad aiutare l'industria marittima a decarbonizzarsi."

