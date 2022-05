Quinta ammissione del 2022 su Euronext Growth Milan.

Bifire porta a 175 il numero delle società quotate su Euronext Growth Milan.

La società ha raccolto €10 milioni.

Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext, dà oggi il benvenuto a Bifire su Euronext Growth Milan.

Bifire è una società attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l'isolamento termico nei settori dell'edilizia e dell'industria.

Bifire rappresenta la quinta ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 175 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.

In fase di collocamento Bifire ha raccolto €10 milioni. Il flottante al momento dell'ammissione è del 15,62% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a €64 milioni.

Alberto Abbo, Amministratore Delegato e Cofondatore di Bifire, ha detto: "Il debutto su Euronext Growth Milan rappresenta un importante traguardo per Bifire di cui siamo molto fieri. Allo stesso tempo, però, lo consideriamo anche l'inizio di un nuovo percorso di sviluppo che, attraverso una crescita strutturata, ci consentirà una maggiore visibilità nel settore della produzione di prodotti per l'isolamento termico e per la protezione al fuoco. Riteniamo che la quotazione sul mercato EGM ci permetterà di potenziare e migliorare la nostra capacità produttiva grazie alle risorse raccolte e ci consentirà inoltre di accelerare lo sviluppo in segmenti ad alta crescita ed elevata marginalità".

Alfredo Varini, Cofondatore di Bifire, Direttore Tecnico Commerciale e R&D, ha detto: "Il nostro obiettivo, grazie alle nuove risorse finanziarie, è quello di accelerare l'espansione dell'azienda che oggi può contare sugli stabilimenti di Desio, Paderno Dugnano e Varedo per realizzare prodotti 100% Made in Italy. I capitali raccolti in sede di IPO andranno anche a sostegno della rivoluzione green che Bifire sta portando avanti da anni continuando a investire in ricerca e sviluppo. L'attenzione verso le tematiche ambientali è una missione che si esplica nell'adozione dei parametri ESG (Enviromental, Social, Governance) e nella redazione del Bilancio di Sostenibilità".

(RV - www.ftaonline.com)